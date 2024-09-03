شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدي.. فتى الشاشة الأول كتاب جديد للكاتب حسن حداد والان مع تفاصيل الخبر

صدر حديثا للكاتب البحريني حسن حداد، كتاب عماد حمدي فتي الشاشة الأول، ويقول الكاتب في مقدمة الكتاب، "عماد حمدي الذي ترجل في الثامن والعشرون من يناير عام 1984. وذهب الى سرير الارض بهدوء كأنه سيغيب قليلا، فيما طالت غيبته اربعين سنة ونكاد نفقد الامل".

غلاف الكتاب

وأضاف حداد، "ليس من قبيل الاستثناء تجاهل الواقع الاعلامي والرسمي في العالم العربي هذه القامة الابداعية التي ملأت الدنيا سينما وفن على مدى ما يقارب الأربعين عاماً. وكان بلا شك جزءاً هاماً من تاريخ السينما المصرية ومن النهضة السينمائية في مصر والبلاد العربية. سواء تجاهلها اثناء حياتها او رحيلها او ذكرى موتها".

حسن حداد

الكتاب يهديه حداد للكاتب الصحفي طارق البحار ويشارك في الكتاب العديد من الكتاب والصحفيين منهم الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 وتأتي مشاركتها بعنوان عماد حمدي... الصعود إلى القمة على مهلٍ والناقد أمير العمر ورامي عبدالرازق وسيد محمود وعبد الكريم واكريم وعصام زكريا وعلاء المفرجي وماجدة موريس ومحمد محمد مستجاب ومحمود عبدالشكور وناهد صلاح ونديم جرجوره وهاني نديم ووليد سيف.