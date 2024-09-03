بالأسود الشفاف.. ديبيكا بادوكون تستعرض آخر أيام حملها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة الهندية ديبيكا بادوكون صوراً جديدة برفقة زوجها رانفير سينغ عبر حسابها الخاص، وإستعرضت آخر أيام حملها وبطنها المنتفخ.

وإختارت ديبيكا لهذه المناسبة فستاناً باللون الأسود شفاف، كشف عن بطنها الكبير بشكل واضح إضافة إلى إطلالات أخرى. يذكر أن ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ كانا قد أعلنا عن انتظراهما لمولودهما الأول في الأول من آذار/ مارس الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الثنائي صورة عبر السوشيال ميديا، تشير إلى أن الطفل سيولد في أيلول/سبتمبر 2024، أي بعد ثلاثة أشهر تقريبا، ما يشير غلى أن ديبيكا أصبحت في الشهر السادس من حملها.

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