شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى جلاسر: متحمسة لتقديم حفل جوائز جولدن جلوب فى يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت الممثلة الكوميدية نيكي جلاسر في بيان: "أنا سعيدة للغاية لاستضافة حفل جوائز جولدن جلوب فى دورته الـ82، التى ستقام فى يناير 2025، خاصة أنها واحدة من ليالى التليفزيون المفضلة لدى والآن أحصل على مقعد فى الصف الأمامى، كما يعد حفل جوائز جولدن جلوب ليس ليلة ضخمة للتليفزيون والسينما فحسب بل وأيضًا للكوميديا".

وتابعت جلاسر قائلة: "إنها واحدة من المرات القليلة التي تسمح فيها الصناعة ليس فقط بل وتشجع نفسها على أن تُستهزأ بها بحب، حدث مثير، ولكنه صعب في نفس الوقت لأنه مباشر، ولا يمكن التنبؤ به وأمام أكبر نجوم هوليوود".

وأشارت جلاسر قائلة: "بعض النكات المفضلة لدي جاءت من مونولوجات افتتاحية سابقة لجوائز جولدن جلوب عندما قال تينا فاي أو إيمي بوهلر أو ريكي جيرفيس بالضبط ما لم نكن نعرف جميعًا أننا بحاجة ماسة لسماعه".

واختتمت جلاسر بيانها قائلة: "أتمنى فقط أن أستمر في هذا التقليد العريق، وهذه وظيفة أحلامي".