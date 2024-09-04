شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان موعد إقامة الدورة 26 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن موعد إقامة الدورة السادسة والعشرين من المهرجان برئاسة المخرجة هالة جلال، والتي ستُعقد في الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2025 بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن فتح باب استقبال الافلام للمشاركة بالدورة السادسة والعشرين، والتى تقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

ويُعتبر مهرجان الإسماعيلية واحداً من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية، حيث يجمع بين نخبة من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من مختلف أنحاء العالم. ويتضمن المهرجان عروضاً لأفلام تسجيلية وقصيرة متميزة، بالإضافة إلى ورش عمل وندوات تتناول أحدث التطورات في صناعة الأفلام، إلى جانب مشاركة أطفال الإسماعيلية بعدد من الورش التي ينظمها المهرجان.