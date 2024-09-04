بعد ظهوره في كليب "حصل" بـ سيجار.. حمادة هلال يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق المطرب حمادة هلال على الجدل المثار حول ظهوره داخل فيديو كليب "حصل" وهو يمسك السيجار.

ونشر حمادة هلال مجموعة من الصور من كليب "حصل"، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "التدخين ضار بالصحة حصل.. والله العظيم مش بشرب سجاير بشرب شاي".

طرح المطرب حمادة هلال أغنيته الجديدة "حصل"، عبر منصات الموسيقى المختلفة، وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويجسد حمادة هلال في الكليب 4 شخصيات وهي طيار وفلاح ومهندس ورجل أعمال.

أغنية حصل، غناء حمادة هلال، كلمات حازم اكس، الحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، اخراج اشرف رمضان.

يذكر أن أخر أعمال الفنان حمادة هلال كان الجزء الرابع من مسلسل "المداح- أسطورة العودة"، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

اقرأ أيضا..

جورجينا تخطف الأنظار في البندقية قبل حضور فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي

بالصور.. درة تتألق بفستان أحمر في أحدث جلسة تصوير