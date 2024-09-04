يعرض رمضان 2025.. فيفي عبده تؤكد مشاركتها في مسلسل "العتاولة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أكدت الفنانة فيفي عبده الخبر المتداول خلال الساعات القليلة الماضية عن انضمامها لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان القادم.

وتساءل العديد من جمهورها ومتابعيها حول صحة هذه الشائعة، إلا أن قامت فيفي عبده بتأكيد صحة الخبر وأعادت نشر عدد من الأخبار المتداولة عن انضمامها لفريق عمل المسلسل عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي "انستجرام".

ويواصل المخرج أحمد خالد موسى استعداداته وتحضيراته لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"

وتم الإعلان عن التحضير لجزء ثان من مسلسل "العتاولة" مطلع شهر أبريل الماضي، من قبل المخرج أحمد خالد موسى عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق ونشر صورة الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل وأخرى تجمعه بالمنتج أنور الصباح معلقًا: "العتاولة رمضان 2025 إن شاء الله، أول جزء ثاني في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو".

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقين خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر، وشارك ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال.

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