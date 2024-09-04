نرمين الفقي بفستان قصير وحنان مطاوع بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وحازت على تفاعل متابعيها.

حنان مطاوع

ظهرت الفنانة حنان مطاوع، بدون مكياج ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "الحمدلله دائمًا وأبدًا".

لاميتا فرنجية

نشرت لاميتا فرنجية صورًا جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الوردي.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة".

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها، وذلك أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأخضر.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها، صورة أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير".

ندى بسيوني

شاركت الفنانة ندى بسيوني متابعيها، صورة جديدة لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مع كل صباح حياة جديدة ورزق جديد وأمنيات تتحقق".

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

محمد جمعة

يستمتع الفنان محمد جمعه بعطلته الصيفية، ونشر صورًا له من أمام البحر عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ونقول باي باي".

أسما شريف منير

ظهرت أسما شريف منير برفقة قطتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".