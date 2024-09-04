بعد تصريحات إيناس الدغيدي عن المساكنة.. المطربة حنان: "ربنا مدينا كراسة نمشي عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت المطربة حنان على تصريحات لـ المخرجة إيناس الدغيدي حول المساكنة قبل الزواج.

وأكدت "حنان"، رفضها التام المساكنة قبل الزواج، وذلك في لقائها ببرنامج "قعدة ستات"، على فضائية "ألفا اليوم"، مضيفة: "هو مين عليه التكليف يصوم ويصلي؟.. الشخص المسلم، هو يا أما تمشي بباقي التكليف أو يا أما بلاش".

وأضافت: "أنت عندك شروط ربنا مدينا كراسة تمشي عليها هتعدي بسلام، عايزة تألفي وتعملي حاجات من عندك أنتي حرة بس تحملي عواقب اللي هيحصل وربنا شايفلنا الصح".



وكانت المخرجة إيناس الدغيدي، كشفت خلال استضافتها ببرنامج" القرار"، عبر قناة "الغد"، عن تجربتها للمساكنة قبل الزواج، إذ كشفت أنها عاشت المساكنة مع زوجها قبل زواجهما لفترة لم تعد تتذكرها، خاصة أن جمعتهما قصة حب 9 سنوات حسب قولها.

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