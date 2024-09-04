شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ماريا" يقرب أنجلينا جولى من الأوسكار مجدداً بعد عرضه فى فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تلقت النجمة العالمية أنجلينا جولى تصفيقًا حارًا لمدة ثمانى دقائق فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، بعد العرض الأول لفيلمها "ماريا" للمخرج بابلو لارين، تحدثت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار عن إرث الراحلة ماريا كالاس مغنية الأوبرا الشهيرة التي جسدت شخصيتها بشكل مثير على الشاشة الكبيرة، وهو الدور الذى يقربها بشدة للترشح مرة أخرى لجائزة الاوسكار.

وقالت جولي التي بكت بشدة بعد التصفيق الحار في مقابلة لها "فكرت فيها كثيرًا في تلك اللحظة، أمر غريب عندما تشعر بقرب كبير من هذا الإنسان الحقيقي وتجسيد شخصيته، أعلم أن هذا التصفيق كان لحياتها ومشوارها الكبير، لا نعرف، كفنانين، ما إذا كان عملنا يتردد صداه، لكن ماريا فعلت ذلك".



أنجلينا جولي والمخرج

المغنية الأوبرالية "ماريا" هي جزء من ثلاثية "لارين للنساء الأيقونات" اللاتي غالبًا ما يُساء فهمهن، والتي بدأت بفيلم "جاكي" (2016)، بطولة ناتالي بورتمان في دور جاكلين كينيدي، وفيلم "سبنسر" (2021)، والذي ظهرت فيه كريستين ستيوارت في دور الأميرة ديانا، وتم ترشيح الممثلتين لجوائز الأوسكار عن أدوارهما، ويبدو أن جولي من المرجح أن تستمر في هذا المسار ويتم ترشيحها لجائزة الأوسكار نظرًا للمراجعات المرتفعة لفيلمها ماريا التي حصلت عليها.