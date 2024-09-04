شكرا لقرائتكم خبر عن 75 مليون دولار لفيلم It Ends with Us فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم It Ends with Us بنحو 75 مليون دولار فى خلال الأسبوع الجارى، حيث وصلت مجمل الإيرادات إلى 285 مليونا و794 ألف دولار منذ طرحه يوم 9 أغسطس الجارى فى دور العرض حول العالم، ومن إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعتين و10 دقائق.

وانقسمت الإيرادات ما بين 135 مليونًا و794 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و150 مليونًا فى شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم It Ends with Us حول قصة مؤثرة عن ليلى بلوم (بليك ليفلى)، وهى امرأة تتغلب على طفولة صادمة لتبدأ حياة جديدة فى بوسطن وتطارد حلمها الذى دام طيلة حياتها وهو فتح عملها الخاص.

وتلعب الصدفة لقاءً مع جراح الأعصاب الساحر رايل كينكايد (جاستن بالدوني)، لكن عندما يقع الاثنان فى الحب بعمق تبدأ ليلى فى رؤية جوانب من رايل تذكرها بعلاقة والديها.

وعندما يعود حب ليلى الأول أطلس كوريجان (براندون سكلينار) فجأة إلى حياتها، تنقلب علاقتها مع رايل رأسًا على عقب، وتدرك ليلي أنها يجب أن تتعلم الاعتماد على قوتها لاتخاذ خيار مستحيل لمستقبلها.

العمل مبنى على الكتاب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة الذى طرح تحت نفس الاسم It Ends with Us، ومن تأليف الكاتبة كولين هوفر.