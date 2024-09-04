شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فئات مختلفة لتذاكر حفل عمر خيرت فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين موسيقيين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومى 23 و24 سبتمبر الجارى، وطرحت التذاكر عبر موقع تذكرتى و متاحه لعشر فئات للجميع.

عرضت قناة DMC حلقة الموسيقار عمر خيرت أثناء استضافته فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والتى كانت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، وأطرب عمر خيرت الجمهور بتقديم مقطوعة أغنية "زى ما هى حبها" للفنان مدحت صالح، والتى تم تقديمها فى فيلم "مافيا" بطولة النجم أحمد السقا والنجمة منى زكي، كما عزف موسيقى أغنية "عارفة" للفنان على الحجار.

كما تألق الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 32، واستقبل جمهور محكى القلعة الموسيقار عمر خيرت بحفله الموسيقى الكبير، المقام ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 32، بتصفيق كبير فور صعوده على المسرح، وقال الموسيقار عمر خيرت بعد صعوده على المسرح: "شكرا جزيلا وتحيا مصر".

وقدم عمر خيرت مقطوعاته الموسيقية المميزة، وقدم مجموعة من أشهر الأعمال التى تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، منها الخواجة عبد القادر والبخيل وأنا، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، وعارفة، وخايف من بكرة ليه، وزى الهوى، وصابر ياعم صابر، ومافيا، وفيها حاجة حلوة، و100 سنة سينما.