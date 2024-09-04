شكرا لقرائتكم خبر عن أنيا تايلور جوى تكشف عن حلمها بتجسيد شخصية "إلسا" فى Frozen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية أنيا تايلور جوى عن حلمها الأكبر فى تجسيد شخصية "إلسا" فى عالم أفلام Frozen، حيث اقترحت أنها ستكون فى أول صفوف التقديم لتلك الشخصية حال فتح باب الاختبار لتجسيدها.

وكشفت ممثلة فيلم The Queen’s Gambit وفيلم Furiosa: A Mad Max Saga فى مقابلة لها مع مجلة "Vogue"، أن حلمها هو أن تكون ملكة الثلج الأيقونية، وقالت: "أعتقد أن هذا الدور محفز بشكل لا يصدق بالنسبة لى، لذا فإن فكرة القدرة على الغناء والرقص والتمثيل فى نفس الوقت مثيرة حقًا بالنسبة لى"، وأضافت "ستكون تلك الشخصية هى المفضلة فى حفلات أعياد الميلاد لكل طفل، فكل إخوتى لديهم أطفال، لذلك أود أن يتمكنوا من قول، "عمتى هى إلسا، سيكون ذلك رائعًا!"

وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام الرسوم المتحركة Frozen عن تحديد موعد طرح الجزء الثالث من العمل، ونقلت الصفحة الرسمية لمجلة Rotten Tomatoes في بوست لها أن الموعد المحدد لطرح الفيلم بدور العرض السينمائى فى جميع أنحاء العالم هو عام 2027 بدون تحديد موعد محدد للشهر أو اليوم المقرر لعرضه.

ويعتبر الجزء الثانى من العمل استكمالا لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح فى 19 نوفمبر من عام 2013.