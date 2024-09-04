شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى تحضر لمسرحية "الملك وأنا" بتوقيع محسن رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز الفنانة داليا البحيرى لمسرحيتها الجديدة "الملك وأنا" إعداد وإخراج محسن رزق وبطولة فريد النقراشى وهدى هانى وفرقة تحت 18 وعلاء عيد وخالد إبراهيم هبة محمد ونور الشرقاوى ومجموعة كبيرة من الأطفال الموهوبين.

مسرحية "الملك وأنا" قصة حقيقية مأخوذة من أنَّا ليونيونيز إعداد وإخراج محسن رزق وتدور أحداث المسرحية عن المعلمة ياسمين التي تذهب إلي جزيرة سيام لتعليم اولاد الملك مونجكوت فتصطدم بثقافة مختلفة، ويحدث صراع بين ياسمين ومونجكوت.

داليا البحيرى ومحسن رزق



بروفات المسرحية



بروفات المسرحية



بروفة



محسن رزق

والمسرحية تكون فى إطار استعراضى غنائى قائم على الإبهار فى كل عناصر العرض المسرحى، أشعار عادل سلامة ألحان وموسيقى تصويرية لأول مرة الفنان عصام كاريكا، إنتاج فرقة تحت 18 قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية المشرف على الفرقة طارق مرسى، ديكور د. حمدى عطية وأزياء د مروة عودة و جرافيكس جون بهاء ،وتعرض المسرحية على مسرح البالون بداية من شهر أكتوبر المقبل.