شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى توقفت عن الغناء بسبب حبيب سابق.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولى أنها توقفت عن الغناء لأن حبيبها السابق الذى لم ترد ذكر اسمه انتقد صوتها، وذلك بعدما عادت جولى الحائزة على جائزة الأوسكار إلى الشاشة الكبيرة بفيلم Maria، وهو فيلم سيرة ذاتية جديد للمخرج بابلو لارين عن مغنية الأوبرا ماريا كالاس.

تغنى جولى فى الفيلم، لكنها أوضحت مؤخرًا لمجلة هوليوود ريبورتر لماذا كان ذلك يمثل مشكلة طفيفة، حيث صرحت قائلة: "أنا لا أغنى، بسبب وجود شخص فى حياتى لم يكن لطيفًا معى بشأن الغناء، كانت علاقة كنت فيها منذ زمن بعيد، لذلك افترضت أننى لا أستطيع الغناء، وفى أثناء هذه العلاقة كنت في مدرسة مسرح، لذلك كان من الغريب أن يكون لذلك تأثير على، خاصة أننى تكيفت مع رأي هذا الشخص، لذلك استغرق الأمر مني تجاوز الكثير من الأشياء لبدء الغناء".

وتابعت جولى قائلة: "لقد كان الأمر خارج نطاق راحتي لدرجة أنني شعرت بالدوار، لم يكن هناك ما يمكنني فعله سوى الاستسلام بالكامل"، وعن عملية استعادة صوتها، اشرت جولي قائلة:"لقد استغرق الأمر عدة أشهر من دروس الغناء، أشهر من تعلم الغناء فقط ثم دروس اللغة الإيطالية ثم الصوت والقيام بكل هذه الأشياء مثلها. لأننى كنت أحاول أن أكون دقيقة".