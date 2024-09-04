شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم طبيب يعالج أسماء أبو اليزيد من الإدمان فى فيلم "عاشق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة تشويق كبيرة انتابت الجمهور بعد الإعلان عن طرح فيلم "عاشق"، يوم 11 سبتمبر الجارى، وطرح البرومو التشويقى، والذى ظهرت فيه الفنانة أسماء أبو اليزيد وهى تستيقظ من النوم وبجوارها سكين، ليسألها أحمد حاتم "إنت قتلتي حد" وترد عليه قائلة قتلته، دون الكشف عن تفاصيل وخلفية الجريمة.

وتجسد الفنانة أسماء أبو اليزيد خلال فيلم "عاشق" دور مدمنة، وتتورط خلال الأحداث فى العديد من المشكلات، كما يظهر بطل العمل أحمد حاتم فى دور طبيب معالج للإدمان، وتتوالى الأحداث بينهما.



احمد حاتم

يذكر أن المنتج أحمد السبكى طرح البرومو التشويقى لفيلم "عاشق" بطولة الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، معلقا: الإعلان التشويقي لفيلم عاشق وموعد طرحه بدور العرض يوم 11 سبتمبر بجميع سينمات مصر، والعمل من تأليف محمود زهران إخراج عمرو صلاح.