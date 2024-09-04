شكرا لقرائتكم خبر عن Inside Out 2 يحتل المركز التاسع عالمياً فى الأرباح بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم فيلم Inside Out 2 رقماً قياسياً جديداً، بعد أن أصبح تاسع أكبر فيلم تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ ليتخطى فيلم Lion King، الذى حقق هذا المركز عام 2019، حيث حقق 1.666 مليار دولار عالميًا خلال فترة عرضه فى صالات السينما.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن فيلم "Inside Out 2" من إنتاج ديزنى حقق 1.666 مليار دولار عالميًا، متجاوزًا فيلم "The Lion King" لعام 2019 ليصبح تاسع أكبر فيلم على الإطلاق فى شباك التذاكر العالمى، وتقدر الإيرادات حتى يوم الأحد بنحو 1.666.2 مليون دولار.

ويأتى العمل استكمالاً للجزء الأول منه، الذى عرض بعنوان "Inside Out"، وتدور أحداث الجزء الأول حول العديد من المشكلات التى تتعرض لها فتاة صغيرة مع عائلتها ومع المجتمع المحيط بها، ويصور الفيلم العواطف والمشاعر الإنسانية التى تشعر بها الفتاة من خلال الغوص داخل عقلها، وما يدور به، ويقوم بالأداء الصوتى لشخصيات فيلم "Inside Out" عدد كبير من النجوم، منهم ديان لين وإيمى بوهلر وكايل ماكلاشلان وبيل هادر وفيليس سميث وكايتلين دياس، مدة عرض الفيلم 94 دقيقة.

ويستكمل العمل رصد مشاعر الطفلة الصغيرة والتى أصبحت مراهقة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كيلسى مان وﺗﺄﻟﻴﻒ ميج ليفوف وبطولة ديان لين ومايا هوك وتوني هال وإيمى بويلر وليزا لابيرا وفيليس سميث.

عرض الجزء الأول من فيلم "Inside Out" لأول مرّة فى الدورة الـ68 لمهرجان كان السينمائى ولم يدخُل ضِمنَ المُنافَسة، وعرض فى 19 يونيو 2015 فى الولايات المُتّحدة، وبدأ عَرضُه فى 6 أغسطس فى دور العرض فى الشرق الأوسط مُدبلجاً ومُترجمًا، وقد تلقّى الفيلم مُراجعاتٍ إيجابيّة وحازَ على إعجابِ النُقّاد والجمهور على حَدٍ سواء.