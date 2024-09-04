شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تشارك فى بطولة مسلسل حياة أو موت مع حنان مطاوع من 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفنى تعيشها الفنانة رنا رئيس، خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك فى عدة أعمال درامية خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك رنا رئيس فى بطولة مسلسل حياة أو موت بطولة النجمة حنان مطاوع من إخراج هانى حمدى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولته كل من أحمد الرافعى، ومحمد على رزق وسلوى عثمان واخرون ، والمسلسل مكون من 10 حلقات.

كما تنتظر رنا رئيس عرض مسلسلها الجديد إنترفيو مع الفنانة خالد شباط، مكون من 10 حلقات، ويسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسى وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

وأوضح البرومو أن رنا رئيس وخالد شباط دخلا فى علاقة حب قوية أثناء أحداث الحلقات، كما أن تلك العلاقة باءت بالفشل بسبب خلافات فى وجهات النظر والطباع والعقلية، ما يجعل المشاهد فى ترقب شديد حول تلك العلاقة وأحداثها.