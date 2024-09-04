هيفا وهبي بفستان ضيق أظهر رشاقتها.. وهذا اللون الذي إعتمدته

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إطلالتها الرائعة في الساحل الشمالي.



وقد إرتدت هيفا وهبي فستاناً ضيقاً ومتوسط الطول باللون الفوشيا، أظهر رشاقتها بشكل واضح، مع قصة مميزة عند الصدر والظهر.

ونسقت معه محموعة أكسسوارات باللون الذهبي، مع حذاء باللون الزهري بالكعب العالي، وحقيبة يد مميزة باللونين الأخضر والفوشيا.

ومن الناحية الجمالية، رفعت هيفا شعرها عن وجهها وتركته منسدل من الخلف، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وقد انتشر فيديو من حفل هيفا وهبي في مصر، ولاحظنا التفاعل الكبير من قبل الجمهور مع أغنية "رجب"، فقد كان الجمهور كورال معها.

الفيديو لاقى رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، فلا شك أن هيفا وهبي نجمة جماهيرية تحظى حفلاتها بالكثير من التفاعل وتشهد حضوراً كبيراً.

وكانت شاركت هيفا وهبي متابعيها فيديو من كواليس وفعاليات حفلها في منطقة كفر الشيخ في مصر، وعلقت كاتبة: "أحلى الأوقات هي وجودي بين أحلا ناس أهالي كفر الشيخ السنة الي فاتت كنتوا كتار، هالسنة كنتوا أكتر، شكرا من قلبي محبتكم وحضوركم".