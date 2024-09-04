شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكشف لـ الخليج 365 كواليس كليب "صناعة مصرية" والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم مصطفى قمر عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على طرح أغنية صناعة مصرية التى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

وقال قمر، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى، وقدمت أغنية مبهجة وتتناسب مع أجواء الصيف.

وأضاف سعيد بالتعاون للمرة الأولى مع مخرجة كبيرة بحجم بتول عرفة حرصت على ظهورى بشكل مختلف فى منطقة الماكس بالإسكندرية، والتى أصور فيها لأول مرة فى كليباتى.

وطرح النجم مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام 2024 .

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.

جاء الكليب "لايت كوميدي"، حيث استغلت المخرجة بتول عرفة خفة دم مصطفى قمر وقدراته التمثيلية، كما تم تغيير شكل منطقة "المكس" وتقديمها بشكل مختلف لتقديم الكليب بهذه الصورة المبهجة والألوان الصيفية.

