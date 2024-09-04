شكرا لقرائتكم خبر عن صالح العويل يكشف تفاصيل مشاركته فى مسلسل جبل الحلال مع محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون الخليج 365 "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب، وعلى الرغم من أن يوم تصوير المشاهد حدث معى بعض الأمور من عطلة سيارتى والتأخير عن التصوير إلا أن صناع العمل تقبلو ذلك ولم يتضايقوا".

وطمأن الفنان صالح العويل جمهوره على حالته الصحية قائلاً خلال حواره مع الخليج 365: الحمد لله صحتى تحسنت.

وأضاف: "أوجه الشكر لكل من نقيب الممثلين الفنان أشرف زكى الذى حرص على التواصل معى طول الوقت والاطمئنان عليا ولم يتخلَ عنى لحظة، كما أوجه الشكر لمدير المستشفى الذي أمكث به والرعاية الدائمة لى وكل الممرضين المتواجدين".

وتابع: "فوجئت بزيارة الفنان ياسر جلال لى وأثرت في روحى المعنوية وردت فيا الروح من جديد، خاصة أنه إنسان أصيل وفنان كبير تعاونت معه منذ فترة كبيرة في مسلسل أبناء دهشان".

وزار الخليج 365 الفنان صالح العويل، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعدما زاره الفنان ياسر جلال، تلك الزيارة التى أثرت فى روحه المعنوية، وطمأن صالح العويل الجمهور على حالته الصحية مؤكدًا أنه فى تحسن مستمر.