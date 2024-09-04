هنا الزاهد تخوض دراما رمضان 2025 بـ "الزواج سم قاتل" من 15 حلقة

تخوض الفنانة هنا الزاهد منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "الزواج سُم قاتل" الذي يسجل أولى بطولاتها المطلقة في موسم دراما رمضان. وقد علمت «سيدتي» أن صناع العمل قرروا تحويله من 30 إلى 15 حلقة؛ خاصةً بعدما تقرر تكرار تجارب الـ15 حلقة مرة أخرى بأكثر من عمل في رمضان المقبل، بعدما كان الاتجاه التقليل من هذه النوعية في رمضان.

عودة هنا الزاهد إلى دراما رمضان

مسلسل "الزواج سُم قاتل" من إنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل مخرجة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً. وتسجل هنا الزاهد بهذا العمل عودتها إلى التواجد في دراما رمضان بعد غيابها على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ حيث كان آخر ظهور لها في رمضان خلال مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام عام 2021.

وفي سياقٍ آخر، تستكمل هنا الزاهد تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم "ري ستارت" مع الفنان تامر حسني؛ حيث تنتهي من تصوير آخر مشاهدها في العمل الأسبوع المقبل. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. ويشارك في بطولته: باسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا وآخرون. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت لا يخلو من الرومانسية.

هنا الزاهد مع تامر حسني للمرة الثالثة

فيلم "ري ستارت" يسجّل التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعد فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022 وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، فيما كانت لهنا الزاهد تجربة درامية مع تامر حسني في بداياتها الفنية، وذلك خلال مسلسل "فرق توقيت" عام 2014، وكان العمل ثاني تجاربها في عالم التمثيل وقتها بعد فيلم "خطة جيمي".

وتعاقدت هنا الزاهد مؤخراً على تقديم دَور البطولة أمام الفنان آسر ياسين في فيلم "إن غاب القط" تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، والذي كان مقرراً بدء تصويره خلال شهر أغسطس الماضي، ولكن تم تأجيله في وقتٍ لاحق بسبب انشغال هنا وعدد من الأبطال بأعمال أخرى، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

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