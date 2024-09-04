محمد عبده يروج لموسم الرياض وتركي آل الشيخ يعلق

حرص الفنان محمد عبده على الترويج لـ موسم الرياض في نسخته الخامسة لعام 2024 بطريقة خاصة ومختلفة؛ إذ استعان بنجله، ودار بينهما حواراً قصيراً باللغة الإنجليزية؛ أخبره الأخير من خلاله بأنه سيذهب للرياض لمتابعة ورؤية فعاليات موسم الرياض.

تركي آل الشيخ: أحلى دعاية للموسم

وشارك الأستاذ تركي آل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه" محبيه ومتابعيه؛ عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" مقطع الفيديو الذي ظهر من خلاله الفنان محمد عبده ونجله وهما يروجان لموسم الرياض، ومن خلال التعليق الذي أرفقه بالفيديو؛ أبدى إعجابه الشديد بالطريقة التي اتبعها الثنائي محمد عبده ونجله للترويج لموسم الرياض، واصفاً إياها بـ"الأحلى"، متمنياً رؤية فنان العرب محمد عبده سالماً على المسرح في حفلات الموسم"، فقال: "أحلى دعاية للموسم، وأحلى منها إن شاء الله شوفتك سالم على المسرح".

موسم الرياض 2024: حفلات بناءً على طلب الجمهور

وكشف الأستاذ تركي آل الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم خلال الأيام الماضية، عن العديد من التغييرات التي سوف تشهدها النسخة الخامسة من موسم الرياض، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الحفلات الغنائية؛ إذ قال إن هناك تغييراً سوف يحدث في مجال الحفلات الغنائية التي سيقدمها كبار المطربين من كل أنحاء الوطن العربي، هناك حفلات سيتم تصميمها أو تجهيزها وفقاً لما يطلبه الجمهور، موضحاً أن الفنان الذي سوف يقوم بإحياء الحفل سيجهز ما بين 50 و60 أغنية، والجمهور الموجود في الحفل سوف يختار من بينها بطريقة التصويت، هذا الأمر سيحدث في بعض الفعاليات، وهناك فعاليات أخرى ستكون بها فقرة تتضمن على الأقل أغنيتين تحت مسمى «ما يطلبه الجمهور»، ليس فقط الموجود بداخل مسرح الحفل، ولكن الجمهور الموجود في المنزل.

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