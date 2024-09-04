إيمان العاصي تحمس الجمهور لأولى بطولاتها الدرامية

تنتظر إيمان العاصي خلال الفترة المقبلة عرض مسلسلها الجديد "برغم القانون" الذي يُعتبر أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية.

برومو مسلسل برغم القانون

حمست إيمان العاصي الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام من خلال نشر البرومو الدعائي الخاص بالعمل، وظهرت خلال البرومو بدور أم بسيطة لديها طفلان في عمر متقارب وطفل رضيع.

وخلال العمل تواجه إيمان العاصي العديد من الصعوبات القانونية، أبرزها أنها تفشل في تسجيل مولودها بسبب غياب الأب، وعلى ما يبدو أن أحداث العمل ستشهد تطوراً سريعاً حيث تتعرض للحبس، وظهرت في أحد المشاهد وهي داخل عربة الترحيلات.

تدور أحداث العمل في 30 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه خارج الموسم الرمضاني خلال الأشهر المقبلة.

"برغم القانون" أولى بطولات إيمان العاصي المطلقة

تخوض إيمان العاصي في مسلسل "برغم القانون" أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، وتقدِّم خلال أحداث العمل دراما اجتماعية مليئة بالإثارة والتشويق؛ حيث يُبرز الخط الرئيسي للمسلسل أسرة تعيش حياة مستقرة، وفجأة تظهر بعض الأمور غير المتوقَّعة تماماً لتُقلب حياة هذه الأسرة. ومع توالي الأحداث، تنكشف العديد من الأسرار.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي كلٌّ من: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، ونبيل علي ماهر. وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يُذكر أن إيمان العاصي غابت عن دراما رمضان 2024، وكان آخر أعمالها مسلسل "جعفر العمدة"، وعُرض في رمضان 2023، وشاركها في بطولة هذا العمل: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

قد يهمك أيضــــاً:

إيمان العاصي تُعلن تأجيل بطولتها المطلقة الأولى

إيمان العاصي تعلن توقف تحضيرات مسلسلها "حب أفلاطوني" وتأجيله لـ 2024