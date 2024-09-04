شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد منه فضالى على طريقة عادل إمام: مش أنا عيد ميلادى انهارده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة منه فضالى صورة مبهجة بلون "البينك" ترتدى فيها فستان أبيض وهى تجلس على مرجيحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك معلقة بطريقة الزعيم عادل إمام :"طب أنا عيد ميلادي النهارده بقي" وتفاعل الآلاف مع صورتها حيث قام متابيعها بتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها والبعض تمنى لها حياة سعيدة والتقدم في حياتها الفنية



بوست منه فضالى

يذكر أن الفنانة منة فضالي نشرت صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام" وأعربت خلالها عن حبها لحياة العزوبية، وعلقت منة على الصورة قائلة: "أنا حابة أعيش سينجل دايماً بلاقيني لما بحتاجني".

وشاركت منة فضالى فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "محارب"، إلى جانب حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، وضيف الشرف ماجد المصرى.

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته وسط صراعات كبيرة يعيشها.