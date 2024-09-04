شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عمر أفندي الحلقة 13.. سرقة الذهب من أحمد حاتم قبل بيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل عمر أفندي الحلقة 13 العديد من الأحداث التشويقية، حيث قيام عمر (أحمد حاتم)، بمحاولة جمع الأموال من أجل زينات (آية سماحة) ووالدتها (رانيا يوسف)، وتسديد دينهما، فيقوم بشراء كمية كبيرة من الذهب من عالمه الحديث، ليبيعها فى زمن الأربعينات، ويحصل على أموال الدين.

يقوم عمر (أحمد حاتم) بالذهاب إلى شلهوب (محمد رضوان) ليشتري منه الذهب، فيوهمه أنه سيقوم بتجميع مبلغ 1000 جنيه ليعطيه له مقابل الذهب، ولكن يقوم شلهوب بالذهاب إلى أباظة (محمود حافظ)، ويتفق معه على سرقة الذهب من عمر حتى لا يستطيع دفع دين زينات، وبالفعل يقوم رجال أباظة بالتهجم على عمر وضربه على رأسه، وسرقة الذهب منه، مما يصيبه بكسرة كبيرة أمام زينات ووالدتها.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

