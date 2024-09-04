شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تتفاخر بخاتم خطبتها في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المغنية العالمية ليدي جاجا وحبيبها مايكل بولانسكي المدير التنفيذي لمؤسسة باركر رسميًا خطوبتهما في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وأكدت جاجا خطوبتها على بولانسكي رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا من خلال التباهي بخاتم خطوبتها، حيث ظهرت وهي تشارك خاتمها الماسي الضخم أثناء التقاط المصورين صورًا لها قبل العرض الأول لفيلم Joker: Folie a Deux.

وأبهرت جاجا الجميع بخاتم ألماس عيار 8 قيراط من تيفاني آند كو، وأثار الخاتم ضجة كبيرة، ومن المتوقع أن تتراوح قيمته بين 59816 دولارًا إلى 677491 دولارًا، وفقًا لـ موقع StoneAlgo.



ليدي جاجا

وذلك بعدما بدأ محبو النجمة العالمية ليدى جاجا فى دعم ترشيحها وحصولها على الأوسكار لدورها هارلى كوين في الفيلم الجديد المنتظر Joker: Folie À Deux، الذى سيطرح فى 4 أكتوبر المقبل، وتلعب دور البطولة أمام نجم العمل خواكين فينيكس الذى حصل على جائزة الأوسكار عن دوره Joker في الجزء الأول من الفيلم الذى طرح في 2019.

كما أكدت فرانسين مايسلر Casting Director لفيلم Joker: Folie à Deux، أن المغنية العالمية ليدى جاجا ستذهل كل مشاهدى العمل، جاجا ستقدم شخصية هارلى كوين في أجزء الثانى من الفيلم الشهير.

من المقرر أن تلعب جاجا في Joker: Folie à Deux أمام النجم العالمى خواكين فينيكس، الذى سيقدم شخصية الـJoker من جديد، الدور الذي أكسبه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن الفيلم الأول الذى طرح في 2019.

وستلعب جاجا دور هارلي كوين، عشيقة وصديقة آرثر فليك/جوكر، وصرحت مايسلر إنها "مندهشة" من دويتو جاجا وفينيكس أثناء تصوير الفيلم.

في حديثها في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك، قالت مايسلر: "لم أقترح اسم ليدي جاجا، لم تكن فكرتي، كانت اختيار المخرج تود فيليبس قبلي".