فيلم أحمد مالك يحصد خمس جوائز من “مهرجان فينيسيا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة من العيار الثقيل، استطاع فيلم “كولونيا” My Father’s Scent، للفنان أحمد مالك حصد خمس جوائز دفعة واحدة من “مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي” بدورته الـ81.

الفيلم تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي في يوم واحد فقط، بحيث يجمع حدث واحد أبطال العمل، شخصية أحمد مالك ووالده وشقيقه عابد عناني، خلال هذا اليوم، ونتيجة لهذا الحدث، يضطر أبطال الفيلم لمواجهة بعضهم البعض، بأمور لم يبوحوا بها من قبل.

يشارك في بطولة فيلم “كولونيا” الفنانون: أحمد مالك، عابد عناني، دنيا ماهر، الفنان الفلسطيني كامل الباشا…، وهو من إخراج محمد صيام وإنتاج محمد حفظي.

يُذكر أن أحمد مالك شارك في بطولة المسلسل العالمي Boiling Point، الذي تم تصويره في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وتدور أحداثه حول رئيس الطهاة آندي ستيفن غراهام الذي تشاجر مع فريقه في أكثر أيام السنة ازدحاماً، وهو من إخراج فيليب بارانتيني.