للمرة الثالثة.. تأجيل فيلم شيري عادل “أصل الحكاية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الثالثة تعلن الشركة المنتجة لفيلم “أصل الحكاية” للفنانة شيري عادل عن تأجيل عرضه إلى موعد غير مسمّى.

وكان الفيلم قد تأجّل مراراً، حيث كان من المقرر عرضه في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكن تم تأجيله للمرة الأولى بعد اعتراض عدد من الشخصيات على عرضه رغم حصوله على التصاريح الرقابية، وذلك نظراً لتناول أحداثه قضايا شائكة.

ويشارك في بطولة فيلم “أصل الحكاية” الفنانون: شيري عادل، عابد عناني، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جيسيكا حسام الدين، يوسف عثمان، علاء مرسي، كريم عفيفي، هالة فاخر، محمود حافظ، رانيا شاهين…، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه حول قضية شائكة عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وربط شخصيات العمل لها بالعديد من مشاكل حياتهم، فهي في بعض الأحيان تكون المحرك الأساسي لدى الكثيرين، في إطار من الكوميديا السوداء.