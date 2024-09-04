شيرين عبد الوهاب تعلن تصالحها مع محاميها: “أبويا وصديقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الخاص في منصة “X” صورة جمعتها مع محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، أعلنت من خلالها عن تصالحهما، وذلك بعد تنحّيه عن قضاياها وتوقفه عن العمل معها بسبب تصريحاتها.

وعلّقت شيرين عبد الوهاب على الصورة قائلةً: “أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش”.

وكان محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب قد كشف تفاصيل وأسباب تنحّيه عن قضاياها بعد تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب، موضحاً أنه لم يخسر أي قضية دافع فيها عن الفنانة.

وقال قنطوش في مؤتمر صحافي: “الناس فهمت إني بورّطها بعد مكالمتها مع عمرو أديب، وفي قضيتها مع حسام حبيب لما رجّعلها العربية… قالت لي في نص الطريق أنا عايزة أتصالح وعفا الله عما مضى وربّنا عالم إني أنا والمحامين وقفنا معاها لحد ما خرجت من المستشفى”.

وأضاف: “المحامي اللي هيجي بعدي هيحقق نجاحات في كل القضايا الموجودة، ولن أتحدث عن أي شيء يخص قضايا شيرين، لأن دي من آداب المهنة، وعتابي الوحيد على برنامج “الحكاية” لأنه لم ينشر حواري كاملاً”.

وأشار محامي شيرين عبد الوهاب إلى أنه سيتابع قضاياها الى حين تولّي محامٍ آخر المهمة، موضحاً: “اللي بيني وبين شيرين كبير على مدار سنين وما شفتش منها إلا كل خير، وأنا عمري ما تخلّيت عنها وكانت بتلاقيني في أي وقت حتى الساعة الرابعة فجراً، وأنا لم أتخلَّ عنها لكن أحافظ على اسمي وكياني، ومكمّل في القضايا لحد ما هي تلاقي حد مناسب، لكن هي اللي اضطرتني لذلك”.

وعن تفاصيل تنحّيه عن قضايا شيرين عبد الوهاب، وعدم استكمال العمل معها، بعد تصريحاتها في برنامج الإعلامي عمرو أديب، رغم تأكيده أن ما تم ذكره في المداخلة كان يقصد به محامياً كان مسؤولًا قبله عن قضاياها مع شركة “روتانا”، وأن الحوار مجتزأ، قال قنطوش: “لم أتواصل معها لأن حديثها مع عمرو أديب ضايقني شوية، ومكنتش عاوز أتكلم معها وأنفعل، لأني حريص على شيرين، وعلاقتي بيها كلها احترام وحب على مدار سنتين وأكثر، ولم أقدم لها غير كل الخير والاحترام والتقدير”.

وأضاف: “صعب أكمّل بعد الكلام اللي اتقال على الهواء لأن اللي اتقال الوطن العربي كله سمعه وأنا راجل ليا 30 سنة في المهنة دي وبحافظ عليها وعندي في الوسط فنانين كتير وسياسيين وإعلاميين ومحدّش قال كلام زي ده عني”.