مارت رمضان ديمير يخرج عن صمته بعد شائعات انفصاله.. هذا ما كشفه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج الممثل التركي مارت رمضان ديمير عن صمته للمرة الأولى في ما يخص حياته العاطفية ورد بشكل علني على خبر انفصاله عن زميلته الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلو.

وأكد ديمير لدى عودته من إجازة في بالي لاستكمال تصوير الجزء الثالث من مسلسله الشهير “الطائر الرفراف” إلى جانب زميلته عفراء ساراتش أوغلو أنه “لا يوجد أي أحد في قلبه الآن”.

وأثار كل من مارت رمضان ديمير وعفراء ساراتش أوغلو جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة بعد الحديث عن وجود علاقة حب تجمعهما والتي قيل إنها انتهت بانفصالهما منذ فترة.