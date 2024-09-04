رغم بلوغه الـ86 عامًا.. كلود لولوش عازم على مواصلة الإخراج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدا المخرج الفرنسي كلود لولوش عازما على مواصلة العمل السينمائي رغم بلوغه السادسة والثمانين، إذ لم يكتفِ بأن يعرض في مهرجان البندقية، خارج المسابقة، فيلمه الحادي والخمسين، بل أعلن أنه يتطلع “بفارغ الصبر” إلى التصوير السنة المقبلة.

وقال لولوش في مؤتمر صحافي قبيل منحه جائزة “كارتييه غلوري تو ذي فيلميكر” الفخرية عن مجمل مسيرته و”البصمة” التي تركها “على السينما المعاصرة”: “ما دامت الأفكار متوافرة في ذهني، فسأستمر في هذه المهمة، ولم يكن لدي سابقا هذا القدر من الأفكار”.

وأضاف لولوش “أعلم جيدا أن من الممكن في اي وقت، في لحظة معينة، في عمري هذا، أن يُقال لي توقف، وفي الوقت الراهن، لا يزال الدماغ يعمل بشكل جيد جدا، والأهم من ذلك كله، أنني لا أزال أُدهَش”.

ويتولى الأدوار الرئيسية في فيلم لولوش الكوميدي الجديد “فينالمان” كل من كاد مراد وإلسا زيلبرستين وميشيل بوجينا وساندرين بونير وفرنسواز فابيان.

وأوضح لولوش أن هذا الفيلم يشبهه كثيرا. ويتناول العمل محنة لينو، وهو محامٍ لامع يجسّده كاد مراد، يترك حياته المهنية وعائلته ليتجول في طرق فرنسا. وتتبعه زوجته، وهي ممثلة شهيرة برفقة صديقهما الأعز.

واشتهر لولوش في مختلف أنحاء العالم بفيلمه “رجل وامرأة” الذي نال السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1966 وجائزتي أوسكار، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.