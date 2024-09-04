نجل عمرو دياب يثير الجدل في أحدث صور له.. وما علاقة الفنان المقنع؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك عبدالله دياب مجموعة من الصور برفقة أصدقائه ومقطع فيديو له أثناء التسجيل في الاستوديو، ولكن ما أثار استغراب الجمهور كان التعليق الذي رافق المنشور حيث علق قائلا “تووليت”.

وتساءل الجمهور عما إذا كان نجل النجم عمرو دياب هو نفسه الفنان المقنع توليت، ولكن الأمر الذي أثار حيرة المتابعين أكثر كان تعديل عبدالله دياب الجملة واكتفائه بكتابة اسم فرقته الفنية.

ولم يجب عبدالله دياب عن تساؤلات متابعيه، ولم يوضح حقيقة ما إذا كان حقا المقنع تووليت أم لا، ولم يصرح مباشرة بأنه هو أيضًا، لكنه اكتفى بإثارة الشكوك فقط.

ويُذكر أن توليت أصبح حديث الجمهور خلال الأيام الفائتة كونه يخفي دائما ملامح وجهه بقناع منذ ظهوره الأول، وسط تساؤلات متكررة حول هويته الحقيقية.