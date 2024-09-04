فيفي عبده تشيد بمدينة العلمين الجديدة: "خمسة وخميسة على مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أشادت الفنانة فيفي عبده بمدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فيفي: "الحمدلله من الساحل الشمالي، طبعًا هتقولولي أخدتي لون، أنا قاعدة في البيت بستجم، مبشوفش حد روحت الساحل الشمالي وروحت العلمين وانبسطت جدًا، وحضرت حفلة هناك، والأيام الجاية كلها في العلمين".

وتابعت: "إيه العلمين وجمال العلمين، وإيه اللي حاصل في ده، إيه الحلاوة دي تحيا مصر، ماشاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر خمسة وخميسة على مصر أم الدنيا بجد بحبكم أوي وبحب مصر والعالمين وكل الدنيا".

من ناحية أخرى تعاقدت الفنانة فيفي عبده، رسمياَ على الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان لعام 2025، وهو تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

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