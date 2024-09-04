بإطلالة جريئة.. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

ونشرت عبير الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ماشاء الله"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها توب ملون مكشوف البطن وبنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "إيه الحلويات دي، مرسومة، ماشاء الله، يالهوي على الطعامة، إيه الحلويات دي تبارك الله، غزال، قمة الجمال والرقة أنجيلنا جولي مصر".

يذكر أن أخر أعمال عبير صبري مسلسل "حدوتة منسية" وشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

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