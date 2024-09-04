نجل أحمد منيب يوجه رسالة إلى محمد رحيم بعد استعانته بموسيقى "الليلة يا سمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان خالد منيب "نجل الملحن أحمد منيب"، موقفه من استغلال مقطع موسيقي من أغنية "الليلة يا سمرة"، بأحدث أغاني الفنان محمد رحيم، التي طرحت بعنوان "بنت اللذينة".

الفنان محمد رحيم، في أغنية "بنت اللذينة"، التي كتب كلماتها، ولحنها، ووزعها موسيقيا، بدأها بالمقدمة الموسيقية الشهيرة في "الليلة يا سمرة"، التي لحنها الملحن أحمد منيب، وغناها الكينج محمد منير.

ومن جهته تحدث الفنان خالد منيب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن استغلال اللحن الخاص بوالده الفنان الراحل أحمد منيب، وقال: "الفنان محمد رحيم، مع كونه مبدع موسيقي، هو بخبراته، واعي تماما للأصول وقوانين حماية الملكية الفكرية، ولهذا تعامل بكل إحترام واحترافية، وحصل على إذن باستغلال هذا المقطع".

وتابع: "الفنان محمد رحيم، قدم هذا الجزء، باعتباره بالأساس، رسالة حب وتقدير للكينج محمد منير والوالد الموسيقار الراحل أحمد منيب، و بكل معاني الرقي، كتب أيضا شكر خاص لهم، في نهاية الكليب، وله منا جميعا كل الشكر، وأقول له هذه هي سمات المبدع الحقيقي".

الفنان محمد رحيم انتهى مؤخرا، من وضع لحن وتوزيع أغنية "الذوق العالي"، التي يقدمها الكينج محمد منير، بمشاركة النجم تامر حسني، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين

بنت اللذينة