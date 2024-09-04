بسبب إطلالتها الأخيرة..بوسي تتصدر تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة بوسي تريند محرك البحث "جوجل"، عقب إطلالتها الأخيرة أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية في مراسي بالساحل الشمالي.

ونشرت بوسي، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بلوزة سوداء وجيبة قصيرة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، الشياكة والأناقة اتخلقت عشانك، بحبك يا بوسي، أجمل بسبوسة، العشق، منورة الدنيا.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للانتاج الفني .

اقرأ أيضًا:

فيفي عبده تشيد بمدينة العلمين الجديدة: "خمسة وخميسة على مصر"

صلح روتانا وشيرين عبدالوهاب.. هل تتحقق "نبوءة" ليلى عبد اللطيف؟