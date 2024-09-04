ريهام عبدالغفور تشارك في دراما رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025

وقالت ريهام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لينا الطهطاوي في برنامج "كلاكيت" المذاع عبر نجوم إف إم: "بنحضر لمسلسل في رمضان من إخراج هاني خليفة، مع إياد نصار وفتحي عبدالوهاب وناس تانية بس دي الحاجات اللي موجودة دلوقتي متاكدة منها".

وردًا حول حقيقة ما تردد عن مشاركتها النجمة منى زكي في رمضان 2025، قائلة: "أنا كنت ارتبطت مع المخرج هاني خليفة ومقدرش أعمل مشروعين في رمضان في نفس الوقت، والتجربة دي مش هتنفع وطبعا منى حبيبة قلبي ومن أكتر الناس اللي أتمنى أشتغل معاهم، والمخرج محمد شاكر خضير من أهم المخرجين بالنسبة لي، وإن شاء الله نتعاون في حاجة تانية إن شاء الله".

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور، عرض لها مؤخرا في السينمات فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، هنادي مهنا، وأخرين، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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