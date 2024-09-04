الجمعة.. عايدة فهمي في ظهور خاص مع إيمان أبوطالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحل الفنانة عايدة فهمي، ضيفة على الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة خاصة من برنامجها "بالخط العريض"، الذي يذاع يوم الجمعة المقبل على شاشة تلفزيون الحياة.

وخلال الحلقة تكشف عايدة فهمي عن الكثير من كواليس الأعمال الفنية التي شاركت بها، ومنها دور مليحة في مسلسل "جزيرة غمام"، ودور حسنية الداية في مسلسل "حق عرب".

كما تستعيد عايدة فهمي ذكرياتها مع كبار النجوم مثل أحمد زكي الذي شاركت معه في فيلم"الهروب"، ونور الشريف في فيلم "كتيبة الإعدام"، وفؤاد المهندس في مسرحية "هالة حبيبتي".

كما تحدثت عن الظلم الذي تعرضت له بأداء شخصية "فلة" في فوازير "الخاطبة" وجملة "بحبه يا بابا" التي قامت بأدائها بصوتها وكانت "تريند"، إلا أن اللوحة التي تحتوي على اسمها في العمل لم تعرض، وهو ما يعد إهدار لحقها الأدبي.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.