عمرو سلامة يكشف عن موعد عرض أولى حلقات برنامج "كاستنج" لاكتشاف المواهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج عمرو سلامة عن موعد عرض برنامج "كاستنج" الخاص باكتشاف المواهب الشابة من أجل المشاركة بمسلسل تلفزيوني سيتم إعلان تفاصيله خلال الفترة المقبلة، والمقرر عرضه على قناة "dmc".

ونشر عمرو سلامة صورة له من كواليس تصوير البرنامج عبر حسابه على "انستجرام" وعلق: "الخميس 5 سبتمبر عرض أول حلقة من تجربة كاستنج، من أكثر التجارب الممتعة والملهمة والشيقة والمحملة بكل أنواع المشاعر، يارب الناس تحس من المشاهدة اللي حسيناه في صنعها، وربنا يسترها علينا".

وروجت قناة "dmc" لبرنامج "كاستنج" ونشرت برومو البرنامج عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وظهر بالبرومو عدد من النجوم وصناع السينما المصرية المشاركين في البرنامج، الذين يقومون بمساعدة المواهب الشابة في اجتياز الاختبارات من أجل المشاركة بمسلسل تلفزيوني جديد وهم السيناريست مدحت العدل، الفنان أحمد أمين، المنتج محمد حفظي، المخرج محمد دياب، المخرج محمد شاكر خضير، المخرج يسري نصرالله، والهدف من البرنامج هو اختيار 13 ممثل شاب.

وتضمن البرومو عدد من المواهب الشابة الذين يتنافسون على المشاركة من مختلف الجنسيات، وظهر المخرج عمرو سلامة وسط عدد من فريق عمل البرنامج، وهو يقوم بإعطاء تعليماته للمواهب الشابة خلال عدد من المشاهد التمثيلية.

أعلن المخرج عمرو سلامة عن بدء تصوير برنامج "كاستنج" وهو مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب، ونشر عمرو صور من كواليس البرنامج عبر حسابه على "انستجرام" وعلق: "بدء تصوير كاستنج مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصص حقيقية".

وكانت آخر مشاركات المخرج عمرو سلامة بالفيلم القصيرة "60 جنيه" الذي عرض بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة، وتدور أحداثه حول زياد مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سر غامض تتورط فيه عائلته، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك خلالها مخرج الفيلم عمرو سلامة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت أولى مشاركاته بفيلم "شيخ جاكسون" ونافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

يذكر أن عمرو سلامة يشارك بالعملية الإخراجية لعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "شمس الزناتي" بطولة الفنان محمد عادل إمام، وفيلم "سوبر زيرو" ويعد التعاون الأول بين الفنان هشام ماجد والفنان أحمد أمين على شاشة السينما.

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