عبدالباسط حمودة وعمر كمال يطرحان أغنية بعنوان "إحنا البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرح مطرب المهرجان عمر كمال والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، أحدث أعمالهم بعنوان "إحنا البلد"، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات مصطفى الجن، ألحان حسن إش إش، وتوزيع أشرف البرنس، وإخراج حسام مجدي.

يذكر أن عمر كمال طرح أغنية بعنوان "أنا بطل السوق" وهو دويتو غنائي مع الفنان محمود الليثي

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