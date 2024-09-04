"على طريقتها الخاصة".. منة فضالي تحتفل بمناسبة عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة منة فضالي بمناسبة عيد ميلادها، وشاركت متابعيها صورًا جديدة لها وظهرت وهي ترتدي فستان أبيض وتجلس على الأرجوحة.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "طب أنا عيد ميلادي النهاردة بقى".

وانهالت عليها التهنئة من نجوم الفن وجاءت كالتالي، فجاء تعليق المخرج محمد سامي: "عيد ميلاد سعيد يا منوشة"، وعلق الفنان محمد نور: "كل سنة وأنتي طيبة وبخير وصحة وسلامة"، بينما جاء تعليق الفنانة بسمة داود: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي، وكتب الفنان سامو زين: "عيد ميلاد سعيد، استمتعي يا قمر".

يذكر أن الفنانة منة فضالي أعلنت اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "جوما"، بعد ساعات من نشرها صور من كواليس المسلسل، وكتبت على حسابها بموقع "فيسبوك"،"صباحكم كله خير، للعلم اعتذرت عن مسلسل جوما لأسباب مش هعرف اتكلم فيها، مبروك لكل كاست العمل، بالنجاح يارب".

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