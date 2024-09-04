شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة" لـ هانى خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة ريهام عبد الغفور الموسم الرمضاني المقبل 2025، من خلال مشاركتها في مسلسل "ظلم المصطبة"، من إخراج هاني خليفة، ويشاركها بطولته إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، تأليف أحمد فوزي صالح.

يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور في عالم الدراما، مسلسل "الأصلي"، الذي عرض في موسم "الأوف سيزون قبل رمضان الماضي، وشاركها بطولته: منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وحمدى التايه ومينا بباوى، وإخراج أحمد حسن.

كما شاركت ريهام عبد الغفور في رمضان العام الماضي في الجزء الثالث من المسلسل الكرتوني "يحيى وكنوز"، وشارك في بطولته أيضا: الطفل إياد، وبثينة هانى، وعصام السقا، علاء مرسي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد عدلي.

وظهرت ريهام عبد الغفور مؤخرا خلال تسلمها تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ولم تتمالك ريهام نفسها من البكاء وهي على المسرح مع أسرتها أبناء وأحفاد الراحل، وسط تأثر كل الحضور.

وقالت ريهام خلال كلمتها: "عايزة أحكيلكم موقف حصل بيني وبينه في مرة لقيت على السوشيال ميديا إنه اتكرم فى إحدى المناسبات المسرحية، وساعتها لومته أنه ماقاليش عشان أحضر ولكن وعدته إنى هحضر تكريمه الجاي"، وتابعت باكية: "وفعلا أنا النهارده بحضر تكريمه أهو وهو أكيد موجود وحاسس بينا".