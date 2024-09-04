شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم أحمد السقا على الدورة الـ14 من مهرجان الإسكندرية المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، عن إطلاق اسم الفنان الكبير أحمد السقا علي الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.

وقال الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان:" نحن سعداء للغاية بأن تحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان الكبير أحمد السقا، الذي يعتبر أحد أهم رموز الفن المصري المعاصر، وصاحب التاريخ الكبير في الدراما بمختلف أنواعها، والذي يعد من أهم نجوم التمثيل في مصر، حيث بدأ مسيرته الفنية في المسرح، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم عدة مسرحيات هامة، بالإضافة لعدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الهامة في تاريخ الفن المصري".

وأكد أحمد سمير مدير المهرجان، أن الهدف الرئيسي للمهرجان هو تقديم تجربة مسرحية فريدة، تركز على الإبداع دون قيود إنتاجية، مما يتيح للمبدعين تقديم أعمالهم الفنية بحرية تامة، وينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أعمال فنية تتماشى مع الواقع وتتحاور مع قضاياه، و تسعى لتشجيع الشباب على الأعمال الثقافية الجادة، التي تهتم بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا ونقدم خالص الشكر لشركاء النجاح من الجهات الداعمة للمهرجان وهى وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجزويت الثقافي.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 19 عرضا، بواقع أربعة عروض مصرية، و15 عرضا من 13 دولة خارج مصر وهى ( الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الكويت، الإمارات، البرازيل، بولندا، السودان، لبنان، سوريا، فرنسا)، وتقام العروض على عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عددا من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الورش ولجان التحكيم والمكرمين في وقت لاحق.

يذكر أن الفنان أحمد السقا نجم الدورة 14 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي هو أحد أهم نجوم الفن المصري عبر تاريخه، وهو ابن المخرج المسرحي صلاح السقا، و تخرج أحمد السقا فى المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، في عام 1993 وكان الأول على دفعته بتقدير امتياز، وبدأ حياته الفنية بالمسرح وشارك في مسرحيات خدلك قالب، غلط في غلط، النهاردة آخر جنان، فيما يبدو سرقوا.

اكتشفه الكاتب أسامة أنور عكاشة، وقدمه للمخرج محمد فاضل والذي بدوره أشركه في مسلسل النوة مع النجمة فردوس عبد الحميد، وكانت هذه البداية لظهور نجم كبير تألق بعدها في بطولة العديد من الأعمال الفنية الهامة في تاريخ الفن المصري، ومنها مسرحيات عفروتو، كدة أوكيه، سيدتي الجميلة وعلى مستوي الافلام فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، شورت وفانلة وكاب، أفريكانو، مافيا، تيتو ، حرب أطاليا، عن العشق والهوى، الجزيرة 1و 2، تيمور وشفيقة، وإبراهيم الأبيض، والديلر، ابن القنصل، المصلحة و هروب اضطراري.

وعلى مستوى المسلسلات قدم ذهاب وعودة، خطوط حمراء، الحصان الأسود، نسل الاغراب، ولد الغلابة ونال عن هذه الأعمال العديد من الجوائز، ومنها جائزة أفضل ممثل من مهرجان الأفلام الروائية عن دوره في فيلم أفريكانو عام 2002، جائزة أفضل ممثل من المهرجان القومي للسينما المصرية عن دوره في فيلم الجزيرة، جائزة أفضل ممثل لعام 2014 من حفل توزيع جوائز الديرجست عن دوره في فيلم الجزيرة 2، جائزة أفضل ممثل من المهرجان القومى للسينما المصرية عن دوره في فيلم من 30 سنة في عام 2017، جائزة أفضل ممثل دراما لعام 2019 حسب استفتاء الجمهور عن دوره في مسلسل ولد الغلابة في عام، جائزة أفضل ممثل في الوطن العربي من مهرجان نجم العرب عن دوره في مسلسل ولد الغلابة في عام 2019، جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في عام 2021، وترشح فيلمه الجزيرة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية وعرض فيلمه إبراهيم الأبيض في مهرجان كان السينمائي.