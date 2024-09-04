شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إسعاد يونس تتوسط أفراد عائلتها على بوستر مسلسل تيتا زوزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس البوستر الرسمي للعمل، المقرر عرضه على شاشة قناة dmc خلال الأيام المقبلة، ضمن أعمال المتحدة فى موسم الأوف سيزون.

وتوسطت النجمة إسعاد يونس البوستر، والتف حولها باقي الفنانين المشاركين فى العمل والذين يمثلون عائلتها خلال الأحداث، ويشارك في بطولة المسلسل كل من: إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

ويدور المسلسل في دراما إجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعوا في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

وكانت آخر أعمال النجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة"، الذي عرض مؤخرا فى دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.