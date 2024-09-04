شكرا لقرائتكم خبر عن اسما المنتجين الراحلين حسام شوقى وتامر فتحى يزينان بوستر تيتا زوزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجي البوستر التشويقي الرسمي لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، والذي شهد ظهور اسم المنتجين الراحلين حسام شوقي "مشرف عام على الإنتاج" وتامر قتحى "منتج فني"، إذ يعد العمل آخر أعمالهما الفنية الذي كانا يقومان بتصويره قبل وفاتهما، حيث رحلا عن عالمنا 1 أغسطس الماضي، إثر تعرضهما لحادث سير على طريق الضبعة.

يذكر أن مسلسل تيتا زوزو يعرض يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري، على شاشة قناة dmc، ويشارك في بطولة المسلسل بجوار إسعاد يونس كل من: إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

ويدور المسلسل في دراما إجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعوا في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.