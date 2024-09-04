شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل برغم القانون على قناة "ON" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة "ON" عرض مسلسل "برغم القانون" بطولة مجموعة من النجوم على شاشتها بداية من يوم الاحد 15 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المسلسل من بطولة إيمان العاصى وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمى ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

يدور المسلسل في دراما إجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر ١٠ سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.



مسلسل برغم القانون