شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعيد: تجربة خالد الرويعي خاصة وهو دائماً في حالة خروج عن المركزية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود سعيد بندوة المهرجان التجريبي التي تحمل عنوان" سياسات الأداء المسرحي وتعويم الهويات" :الحديث اليوم عن المخرج خالد الرويعي الذي رأيته مخرجا وممثلا وسينوغرافيا وكاتب وعندما أعلن مهرجان التجريبي عن المحور فكرت في مدخل له، فوجدت أن خالد يمارس شيء غريب على المسرح ويمارس نوع من السلطة على الممثلين سميتها سلطة التفتت، وهذا ما شدني لتجربته خاصة أنني أشهد أن هذا الرجل هو التلميذ النجيب لعبد الله السعداوي، الأعمال المسرحية التي تمتلك القدرة على خداعنا هي ضد العادي وضد لعبة الإنتماء للأصل، هذه هي لعبة خالد الرويعي، لا نظام فيها أشبه ببورتريه كالح،

وتابع: هو دوما في حالة خروج عن المركزية، فالبعد عن المركز غنيمة هذه الغنيمة جعلته يخلق مشهد بديلي لذلك نرى أن معظم أعماله ملاذها الوحيد في القاعات الضيقة، وكأن لسان حاله يقول أن الحكي داخل الحياة يبقي شيء مبتور يبعدنا عن المركز، هو دوماً يهرب نحو الهامش، في أبيض داكن يخلط الألوان والشخوص، كأنه يتعمد أن يضع نصوصه المسرحية في حالة من الخلط والتزوير المتعمد مجموعة من الحكايا التي يستخدمها لشخوص من التاريخ بألسنهم، حاول في ذلك العرض أن يروض الساحة المفتوحة لتلعب على ذهن المشاهد وكأنه يجد الكون بإتساع الخيال وكأننا دوماً أمام مرآه تفضح الداخل قبل الخارج.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.