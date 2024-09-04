شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى بن عائشة بندوة التجريبي: المسرح الجزائري المعاصر يعيش تغيرات كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الجلسة الخامسة من المحور الفكري لـ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الحادية والثلاثين " دورة الدكتور علاء عبد العزيز" والذي يرأسها الدكتور سامح مهران، وتحمل تلك الجلسة عنوان" سياسات الأداء المسرحي وتعويم الهويات" وأدار الندوة الدكتور أحمد مجاهد، وبمشاركة كلاً من الدكتورة داليا همام من مصر، والدكتورة ليلى بن عائشة من الجزائر، والدكتور محمود سعيد من مصر.

وأستهل الدكتور أحمد مجاهد حديثه عن الهوية حيث قال: الحديث عن الهوية أمر ملتبس وهناك العديد من الأسئلة التي تتعلق بالهوية ولكن الإجابة عن سؤال الهوية ليس منتهي ولكن قابل للتجريب كل يوم، في ضوء الأهداف التي يطلبها الوطن لمستقبله، ربما الآن مثلاً في مصر أود أن أتحدث عن البعد العربي أو الأفريقي او الفرعوني فكل ذلك ألوان تمثل الهوية المصرية.

ومن جانبها قالت الدكتورة ليلى بن عائشة من الجزائر: يعيش المسرح الجزائري المعاصرعلى غرار غيره من المسارح العربية على وقع متغيرات كثيرة قلبت المسلمات رأسا على عقب أضحى معها البحث عن الذات غاية بل ضرورة لا مناص منها في ظل التهديدات الثقافية التي تسحبه باتجاه المركزية الغربية ومغناطيسية جاذبيتها التي تمارسها في مقابل إلغاء الأنا لصالح تكريس الآخر.

وتابعت: فمنذ دعوة عبد القادر علولة إلى تجاوز النمط الأوروبي والخروج من أسر العلبة الإيطالية إلى رحابة الفضاءات الشعبية الحلقوية، والبحث عن مساحة يتحرر فيها الأنا من هيمنة الآخر الذي بات أثره جليا في كل مناحي الحياة الثقافية"العمران،طريقةالعيش،اللسان" ففي سياق علاقة سلطوية ممتدة الأثر سرت حمى البحث عن الذات والتأصيل لهذا المسرح الذي عاش هجنة ثقافية في ظل الكولونياليةوما بعدها، أبانت عن انتفاء الحدود على الرغم من أن الرغبة في تجاوز الآخر ومحو أثره ماثلة على الأقل من حيث المضامين، غير أن خطوة محاولة الانكفاء على الذات تلك أظهرت صعوبة تجسيد المبتغى الذي يروم التخلص من أثر الآخر الذي تغلغل في عرى الثقافة غير أن واقع الكولونيالية الجديدة، وسلطة التكنولوجيا، وعولمة الثقافة والدعوة إلى المثاقفة وحوار الحضارات بدل تنافرها وصدامها طرح إشكالا من نوع آخر، إذ أضحى المسرح الجزائري في منعرج يقتضي مساءلة الأنا بشأن الآخر؟

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.



ليلى بن عائشة



ندوة سياسات الأداء المسرحي وتعويم الهويات



ندوة سياسات الأداء المسرحي وتعويم الهويات



جانب من ندوة سياسات الأداء المسرحي وتعويم الهويات