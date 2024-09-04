شكرا لقرائتكم خبر عن داليا همام: هل الثوابت الغربية تتحكم في الإبداع المصري وطريقة طرح قضاياه؟ والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة داليا همام بندوة المهرجان التجريبي التي تحمل عنوان" سياسات الأداء المسرحي وتعويم الهويات" والتي كانت ورقة بحثها تحمل اسم" تعويم الهوية وطمس الذاكرة في المسرح المعاصر نماذج تطبيقية نص ولادة متعثرة وانبوكس نموذجا: في ظل صراع المركزيات العربية والغربية والإنجذاب بشكل واضح للنموذج الجمالي الغربي وما يروج كون النصوص المصرية تستورد قوالبها من الخارج وتسيطر عليها المركزية الغربية من حيث الأفكار، فإن الثوابت الغربية تتحكم في طبيعة الابداع المصري وطريقة طرح قضاياه مما يؤدى إلى الإتكاء على قالب مسرحي غربي والإستعانة بأسلوب بعيد بدرجة كبيرة عن المضمون، فإذا كانت القضايا تخص المجتمع المصري والأسلوب والقالب يؤكد على النموذج الغربي، فإنه من الضروري الأخذ في الإعتبار أن الطرق الكولونيا لية وهي طرق مستهلكة وضعت مجموعة من النظم للسيطرة على الدوائر السياسية والتعليمية والفنية والثقافية.

وتابعت همام: من هذه الأدوات النسيان وهو أداة فعالة دائما لطمس ذاكرة الشعوب، ويتخذ النسيان مسارات متعدد أهمها ما وجد له أثر واضح في كتابات المسرح المصري المعاصر فبدت الهويات المسرحية في كتابات المؤلفين غير واضحة، ومعظم الشخصيات الدرامية بغير امتداد واضح ونختار في هذا البحث نص ولادة متعثرة لرأفت الدويري ونص انبوكس" لسامح مهران بالتركيز على شخصياتهم الدرامية وتكوينها وعالمهم المحيط حيث تمضي المسرحيتين مندفعتين في تصاعدهما إلى الأمام لتنسج كل مسرحية خيوطها الكثيفة نحو جوهر أزمة أبطالها وهويتم وصراعها بين المركزيةالعربية والغربية، ويهدف البحث إلى رصد الهويات المسرحية في المسرح المعاصر بالتطبيق على النصوص موضع البحث؟ وهل ثمة ما يمكن أن نطلق عليه تعويم للهويات؟

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.



داليا همام



جانب من ندوة سياسات الأداء المسرحي وتعويم الهويات



ندوة سياسات الأداء المسرحي وتعويم الهويات



ندوة سياسات الأداء المسرحي وتعويم الهويات