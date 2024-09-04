شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنتظر مسلسلين و3 أفلام.. أبرزها الزاوج سم قاتل ورى ستارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة هنا الزاهد حالة من النشاط الفني المكثف، إذ تقدم عدة أعمال سينمائية ودرامية الفترة المقبلة، وخلال السطور التالية نرصد أعمال هنا الزاهد وأبرزها الزواج سم قاتل من إخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من تفاصيل التعاقدات وأماكن التصوير والملابس وخلافه.

كما تنتظرهنا عرض مسلسل إقامة جبرية مع الفنان محمد الشرنوبى، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج، وهو مكون من 10حلقات.

كما تنتظر هنا عرض فيلم بعنوان بعض ساعات في يوم ما، يشارك في بطولة العمل شام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

كما تصور هنا حاليا فيلم ري ستارت بطولة النجم تامر حسنى، ومقرر عرضه في السينمات في الموسم السينمائى المقبل، ويشارك في بطولة العمل باسم سمرة وعدد كبير من الفنانين، إخراج سارة وفيٌ، وتأليف ايمن بهجت قمر .

كما من المقرر أن تشارك هنا الزاهد بطولة فيلم جديد مع آسر ياسين، وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.